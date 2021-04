Mikron: fusione fra le quattro società svizzere del gruppo

AGNO / BIENNE - Ristrutturazione dell'architettura societaria presso Mikron: le quattro filiali svizzere della holding - comprese le due con sede ad Agno (TI) - vengono fuse in un'unica entità. L'operazione è volta a semplificare l'organizzazione e avrà un effetto fiscale positivo una tantum di circa 5 milioni grazie al recupero delle perdite riportate, ha indicato il gruppo attivo nel settore delle macchine di precisione.

L'unione, che non avrà alcun impatto sulle attività operative dell'azienda e sulle gestione delle singole unità produttive, concerne le società Mikron e Mikron Tool di Agno, la Mikron di Boudry (NE) e la Mikron Management di Langenthal (BE). Avrà effetto retroattivo al primo gennaio 2021. Mikron Holding di Bienne (BE) rimarrà una società a sé stante.

Fondato nel 1908 a Bienne, il gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi di automazione e di fabbricazione di alta precisione. In Svizzera ha stabilimenti a Boudry (NE) e Agno (dove nel 1986 rilevò la Albe); altre unità produttive si trovano in Germania, Stati Uniti, Singapore, Cina e Lituania. L'organico è di circa 1350 persone: come noto il 2020 è stato per Agno anche un anno di licenziamenti.