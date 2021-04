Il Monte Generoso riparte nel segno della sostenibilità

MENDRISIO - La sostenibilità è la parola d'ordine per la nuova stagione del Monte Generoso, che scatta il prossimo 1. maggio. La società Ferrovia Monte Generoso (FMG) si prende infatti cura dell'ambiente aderendo a varie iniziative come Swisstainable e myclimate, e proponendo la mostra Eve Carcan sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU sulla sostenibilità e una serie di eventi enogastronomici legati al territorio.

Anche i lavori di ristrutturazione della sovrastruttura ferroviaria della FMG, giunti alla fine della seconda fase, seguono rigorose procedure a tutela dell’ambiente.

«Ogni intervento è controllato e supervisionato dai consulenti ambientali della Oikos Swiss di Giubiasco che segue i lavori dall’inizio della prima fase del 2019 - sottolinea Massimo Bosisio, capoesercizio della Ferrovia Monte Generoso - una scelta importante da parte della FMG che vuole proteggere al massimo l’integrità e la bellezza della natura del Monte Generoso tanto amato dai ticinesi e non solo».

Da quest’anno gli ospiti che saliranno a bordo, noteranno la differenza di un viaggio più confortevole sul binario rinnovato, per più della metà dei nove chilometri, nella tratta che va da San Nicolao a un chilometro oltre Bellavista. «Sarà più agevole anche l’accesso alla stazione di Bellavista» spiega ancora Bosisio. Alla stazione intermedia sono infatti stati realizzai marciapiedi dotati d'illuminazione, rampe d’accesso con segnali tattili per i non vedenti e i passaggi pedonali tra i marciapiedi.

Tra le promozioni per il 2021 si contano lo sconto del 50% per tutta la stagione per i residenti in Ticino sulla tratta intera Capolago-Vetta-Capolago, l’abbonamento stagionale a 150 franchi anziché 195 se acquistato entro fine maggio, e pacchetti e offerte per ogni esigenza.

FMG