Elezioni comunali: il weekend decisivo

BELLINZONA - Dopo che lo scorso anno l'appuntamento alle urne era stato annullato a causa della pandemia, quest'anno si fa invece sul serio: con le elezioni comunali 2021, domenica 18 aprile si decideranno le sorti di municipi e consigli comunali in 88 comuni ticinesi.

Il voto per corrispondenza è partito nelle scorse settimane. Con l'apertura, in alcuni comuni, dei seggi elettorali (nelle foto Chiasso), ora sono ufficialmente scattati gli ultimi giorni per esprimere le proprie preferenze. C'è tempo fino a mezzogiorno di domenica.

All'appuntamento elettorale si contano, in totale, 1'488 candidati per i municipi e 5'306 per i consigli comunali. Il più giovane è nato il 1. aprile 2003 (e ha quindi compiuto da poco diciotto anni), mentre il più anziano è del 6 febbraio 1929.

Se negli scorsi anni le urne si chiudevano a mezzogiorno e nel corso della giornata si conoscevano le composizioni di esecutivi e legislativi in tutti i comuni ticinesi, quest'anno andrà diversamente: nei quattro maggiori centri ticinesi (Lugano, Bellinzona, Mendrisio e Locarno) i risultati saranno infatti noti appena lunedì 19 aprile. Lo spoglio delle schede sarà infatti influenzato dalla situazione pandemica.

Ti-Press (Pablo Gianinazzi)