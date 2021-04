«Salviamo le carte giornaliere»

BELLINZONA - Flexicard verso l'estinzione. Entro il 2023 le carte giornaliere Ffs verranno abolite, e c'è chi non è contento. Secondo il deputato Plr Alessandro Cedraschi, il Cantone dovrebbe intervenire per mantenere l'offerta in Ticino, dove «diversi Comuni la propongono a un prezzo molto conveniente per gli utenti».

L'abolizione del servizio, annunciata da Alliance Swiss Pass, va «contro la promozione del trasporto pubblico, che è invece necessario rendere attrattivo e accessibile a tutti» sottolinea Cedraschi in un'interrogazione odierna.

Il Consiglio di Stato e gli Enti Locali - conclude il deputato - dovrebbero «esercitare la giusta pressione» sulle Ffs affinché rivedano la decisione. «Diversi comuni si sono già attivati in questo senso e una presa di posizione ulteriore potrebbe cambiare la decisione annunciata».