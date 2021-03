La Città si rifà i cartelli

Nel corso della primavera verrà posata a Lugano una nuova segnaletica storica e direzionale a beneficio di cittadini e turisti.

Con questa rete di cartelli la Città intende aggiornare la propria offerta turistica e mettere nel giusto risalto i suoi beni storici e culturali.

La prima parte del progetto, che entra ora nella fase operativa, toccherà i quartieri che a partire dal Centro si sviluppano a raggiera nelle sue adiacenze. Seguirà l’estensione graduale della rete su tutto il territorio comunale, da Gandria a Brè, da Carona fino alla Val Colla.

La nuova rete segnaletica è frutto di un lavoro che ha coinvolto gli Spazi urbani, la Cultura e la Comunicazione, con la partecipazione di molti altri servizi dell’amministrazione comunale e cantonale e di Lugano Region. Si inserisce, infatti, nel più vasto progetto di corporate identity che sta interessando l’amministrazione cittadina.

Via ai vecchi cartelli - Verranno eliminati molti dei cartelli divenuti obsoleti, risultato di sovrapposizioni decennali e di iniziative non coordinate, sia pubbliche che private, in favore di un’unica serie di totem verticali caratterizzati da scritte bianche stampate su sfondo scuro. La comunicazione sarà in italiano e in inglese. I cartelli di segnaletica direzionale forniranno le indicazioni dei principali punti di interesse (cultura, sport, infrastrutture, parcheggi e così via) mentre quelli dedicati ai monumenti ne racconteranno brevemente la storia.

La prima tappa prevede il posizionamento di 29 cartelli direzionali e 54 cartelli storici nei quartieri Centro, Loreto, Besso, Molino Nuovo, Viganello, Cassarate e Castagnola.

Segnaletica storica Le prime testimonianze urbanistiche dell’antico borgo di Lugano risalgono a prima dell’anno Mille, nella zona della collina di San Lorenzo che si distende tra la Cattedrale e l’attuale Piazza Cioccaro. Da quel primo piccolo nucleo di case, il borgo si sviluppò dapprima verso sud, nella contrada di Nassa (XI-XII sec.), poi verso est nella nuova contrada chiamata appunto “Canova” (XIII-XIV sec.). Soltanto sul finire dell’epoca medievale le costruzioni giunsero a coprire un’area simile all’attuale centro storico, quando vennero aggiunti o ampliati alcuni importanti edifici monumentali come la Collegiata (poi Cattedrale) di San Lorenzo, la Chiesa degli Angeli e il Castello Sforzesco, demolito pochi anni dopo la sua edificazione. Tra Sei e Settecento una nuova spinta, testimoniata tra l’altro dai tre palazzi fatti costruire dalla famiglia Riva, contribuì a cambiare l’immagine della città, che con l’Ottocento si allargò oltre gli antichi perimetri e toccò a sud-ovest la zona del lungolago verso Paradiso, e a est i comuni di Viganello, Cassarate e Castagnola.

Nonostante i cambiamenti anche importanti che hanno interessato il territorio comunale nel corso degli ultimi due secoli, molte vestigia del passato sono ancora visibili oggi a chi le sappia osservare con attenzione. La nuova segnaletica cittadina intende favorire questo esercizio di memoria, per accrescere la consapevolezza storica degli abitanti di Lugano e dei numerosi turisti che giungono nella regione.

La selezione dei monumenti ai quali si è voluto dedicare un cartello informativo è stata operata partendo dagli inventari dei beni tutelati a livello cantonale e locale. Non ci si è voluto però limitare a quelli, per poter raccontare anche la storia di edifici che pur non avendo caratteristiche artistiche o architettoniche riconosciute hanno giocato un ruolo importante nello sviluppo della realtà cittadina: dai luoghi di culto (non solo cattolici) alle infrastrutture sportive e balneari, passando per le dimore storiche o le testimonianze della cultura industriale. Il colore sobrio, l’assenza di immagini e la forma verticale dei cartelli (30 cm di larghezza per 160 di altezza) avranno un impatto visivo minimo, al fine di tutelare il più possibile l’immagine dell’edificio retrostante. Anche la posizione è stata selezionata con cura, nel rispetto dei luoghi e delle loro specificità architettoniche e simboliche.

La cinquantina di cartelli che interesserà nelle prossime settimane i quartieri del centro storico verrà integrata nel corso dei prossimi anni da decine di altre destinazioni negli altri quartieri, applicando su ampia scala i medesimi criteri seguiti nella prima fase del progetto.