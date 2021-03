Il Camping Monte Generoso riapre il 27 marzo

MELANO - Il Camping Monte Generoso riapre sabato 27 marzo e come gli altri campeggi si appresta ad accogliere i numerosi ospiti attesi per Pasqua. Un periodo, quello pasquale, che - come confermatoci settimana scorsa dal direttore dell'Associazione Campeggi Ticinesi Simone Patelli - ci si attende propizio per il settore con prenotazioni che variano dal 60% al tutto esaurito. «Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti di sempre e i nuovi arrivi», conferma da parte Lucas Escardò, responsabile del Camping di Melano, «si riparte con una grande energia e tante novità riservate ai nostri campeggiatori. Dall’arrivo di una nuova barca a motore, al buono sconto del 50% per il viaggio in cremagliera della Ferrovia Monte Generoso combinato con quello del 20% per gli acquisti allo shop del Fiore di pietra su tutti i prodotti, escluso tabacchi e alcol».

Il camping Monte Generoso da quest'anno potrà vantare il marchio ‘Dog friendly: «Gli amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti e la loro presenza all’interno del campeggio è regolamentata da precise norme che i proprietari sono tenuti a osservare».

Anche tra gli eventi serali fioccano le novità che vanno ad aggiungersi alle ormai tanto attese grigliate argentine, come la serata dedicata allo Street Food e i ‘Pasta Party’ durante i quali si possono assaggiare diversi ottimi primi piatti. «E per rendere ancora più speciali gli aperitivi al tramonto» spiega ancora Escardò, «abbiamo creato un Chiringuito a bordo lago così, "pieds dans l’eau", gli ospiti potranno gustare i nuovi cocktail nati dall’estro del barman. È importante sapere che tutti gli eventi sono aperti anche agli esterni, basta che si annuncino preventivamente alla reception».

Ma l’emergenza sanitaria non è ancora terminata e la tutela della salute di tutti gli ospiti e del personale resta uno degli obiettivi fondamentali del Camping Monte Generoso. «Grazie alle rigorose procedure di sanificazione delle zone comuni e ai piani di protezione adottati, anche quest’anno, il campeggio riaprirà con il riconoscimento “Clean & Safe” di Svizzera Turismo. Le piazzole, distribuite su un terreno a bordo lago di 20.000 mq, sono tutte posizionate in modo che le tende, i camper, le roulotte proprie e le sette roulotte in affitto siano ben distanziate e permettano di muoversi in totale sicurezza».

Quest'anno gli ospiti del campeggio troveranno pure la possibilità di rendere il loro «soggiorno climaticamente neutro» grazie all'adesione all'iniziativa di myclimate «Cause We Care». «Il Camping Monte Generoso è il primo campeggio di tutta la Svizzera a partecipare a questo progetto», spiega Monica Besomi, Head Sales & Marketing della Ferrovia Monte Generoso, «che ci vede coinvolti in prima linea con tutti i nostri ospiti. Infatti con l'impegno d’ investire il loro contributo volontario di un franco a notte per parcella, raddoppiato dalla direzione in progetti sostenibili, supportiamo attivamente l'adozione di misure sostenibili a livello locale e nell'azienda stessa e compensiamo le emissioni di CO2 del soggiorno». «La sostenibilità», conclude Monica Besomi, «è una sfida comune, urgente e non più rinviabile».