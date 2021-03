Il Lux resta chiuso per rifarsi il look

MASSAGNO - Le sale cinematografiche sono ancora chiuse. E non è ancora chiaro quando potranno riaprire. Questo vale anche per il cinema Lux Art House di Massagno, che ha deciso di ripartire appena il prossimo autunno: «Abbiamo deciso di lasciare tutto lo spazio ai lavori di ristrutturazione che coinvolgeranno l'intera struttura e che sono già in pieno svolgimento da mesi» si legge in una nota.

I rinnovati spazi del cinema Lux saranno quindi inaugurati nel corso dell'autunno 2021, in concomitanza con l'avvio della nuova stagione cinematografica. Ma nel frattempo - ricorda la gestione - il cinema d'autore continua a vivere sulla piattaforma streaming Lux Replay.

Una piattaforma che da oggi, giovedì 18 marzo, si riempie di nuovi contenuti, tra cui si contano tre documentari sull'arte ripresi dalla rassegna di successo Lux art - arte al cinema e un evento in collaborazione con “Tutti i colori del giallo”.

Si inizia con il documentario “Klimt & Schiele - Eros e Psiche” visibile online da subito. La settimana prossima, giovedì 25 marzo, è il “Dante Dì” dove ricorrono i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. LUX replay per l’occasione propone gratuitamente per 48 ore il film “L’Inferno” del 1911 con accompagnamento musicale, canti e commenti unici in collaborazione con la rassegna “Tutti i colori del giallo”, il Comune di Massagno e con la Cineteca di Bologna. Sempre lo stesso giorno uscirà anche il film “Botticelli. Inferno”, come secondo

documentario sull'arte. Infine giovedì 1. aprile uscirà l’ultimo documentario della rassegna streaming “arte al cinema” - “Le Ninfee di Monet”.