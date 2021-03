Il cinema guarda anche ai giovani ticinesi

BELLINZONA - Domenica 25 aprile 2021, l'associazione Young Audience Award Switzerland (in collaborazione con l'European Film Academy e EFA Productions) organizza nuovamente lo Young Audience Day in Svizzera, categoria ufficiale degli European Film Awards. Quest'anno la giornata si terrà a Zurigo e in Ticino (Castellinaria Festival del cinema giovane Bellinzona), in concomitanza con altri 38 paesi europei.

Data la situazione attuale, l'evento si terrà online e i giovani giurati ticinesi guarderanno i film nominati, in versione originale con sottotitoli in italiano, su una piattaforma durante la settimana che precede l'evento. In seguito li discuteranno il giorno stesso dello Young Audience Day.

Dopo la raccolta dei voti da tutta Europa, il film vincitore sarà annunciato in diretta, il 25 aprile alle 20:00, sul sito dello YOUNG AUDIENCE AWARD.

I film nominati che i giurati dei 38 paesi europei dovranno giudicare sono: PINOCCHIO di Matteo Garrone (Francia, Italia 2019); THE CROSSING di Johanne Helgeland (Norvegia 2020); WOLFWALKERS - Il popolo dei lupi di Tomm Moore & Ross Stewart (Irlanda / Lussemburgo/ Francia 2020).