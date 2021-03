Walking Lugano ci prova ancora!

LUGANO - Sono aperte le iscrizioni alla 15a edizione di Walking Lugano prevista per domenica 30 maggio.

Lo scorso anno gli organizzatori di Walking Lugano ci avevano provato fino all’ultimo, ma in considerazione delle misure restrittive emanante da Cantone e Confederazione avevano dovuto rinunciare. L’entusiasmo e la voglia di dare un segnale positivo alla popolazione sono però immutati e dunque, dopo già diversi mesi di lavoro, viene annunciata la prossima scadenza del tradizionale evento primaverile luganese: domenica 30 maggio 2021.

In considerazione delle incognite attuali sono possibili delle restrizioni (in particolare il numero di partecipanti) ma la prevista data “quasi estiva” pare dare molte garanzie. Per il resto l’evento ripropone in gran parte le modalità ed i percorsi degli anni passati. Unica eccezione, la rinuncia quest’anno (ma verrà riproposto nel 2022) del percorso di Brè (categoria Challenge e Brè City Trail).

Tutte le informazioni sono già ora consultabili sul sito www.walkinglugano.ch, così come le iscrizioni sono aperte. Sul sito sono in particolare anche spiegate tutte le possibilità di iscrizione (pre-iscrizioni a costo ridotto, offerte per gruppi e famiglie, ecc.).

Iscriversi entro il 10 aprile è più vantaggioso - Le iscrizioni come detto sono già aperte e ad oggi già oltre 200 appassionati sono sulle liste di partenza. In parte sono iscrizioni dello scorso anno riportate all’edizione 2021, ma vi sono pure diverse nuove iscrizioni di persone annunciatesi nel corso del mese di febbraio. Fino al 10 aprile è prevista una riduzione sulle quote d’iscrizione (solo online), mentre in seguito sarà ancora possibile iscriversi fino al 7 maggio (polizza di versamento) rispettivamente al 13 maggio (online).

Attenzione però che quest’anno, in considerazione della particolare situazione il numero dei partecipanti verrà limitato. Il raggiungimento (così come l’avvicinarsi) di eventuali numeri massimi possibili verrà annunciato sul sito ufficiale.

La volontà di mantenere la manifestazione è un segnale positivo che vuole essere trasmesso non solo agli appassionati del walking ma pure a tutta la popolazione. E reso anche possibile dal sostegno dei partner istituzionali (Città di Lugano) e dagli sponsor Raiffeisen (title sponsor), AIL (sponsor), Vaudoise, Autors SA (co-sponsor) e Rete Tre, Ticinoline (partner media).

Informazioni ed iscrizioni: www.walkinglugano.ch