Tra Mendrisio e Albate Camerlata in bus (per una notte)

MENDRISIO - Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 marzo, alcuni collegamenti Tilo S10 verranno sostituiti da bus tra Mendrisio, Chiasso e Albate Camerlata. Il collegamento in partenza da Albate Camerlata alle 05.05 viene sostituito con bus, con un orario di partenza anticipato di 20 minuti.

Il provvedimento è dovuto alla messa in esercizio di nuovi sistemi di sicurezza. «Sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi», precisa Tilo in una nota consigliando agli utenti di «consultare l’orario online prima di mettersi in viaggio».

I viaggiatori diversamente abili, che necessitano di assistenza per la salita e discesa dai treni in territorio svizzero, sono invitati a contattare il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) o il numero +41 512 257 844 (dall'estero). Sui bus sostitutivi non è possibile il trasporto di biciclette.