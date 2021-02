«Un luogo di lavoro per i detenuti»

TORRICELLA-TAVERNE - L'ex penitenziario minorile di Torricella-Taverne potrebbe essere riconvertito, sfruttandone le ampie pertinenze agricole per la formazione professionale dei detenuti. È quanto propongono, in un'interrogazione presentata oggi al Consiglio di Stato, le due deputate Roberta Passardi (Plr) e Anna Biscossa (Ps).

Le due granconsigliere chiedono al governo di svolgere uno studio di fattibilità «al fine di rendere operativa nuovamente la struttura in tempi brevi» e con un progetto agricolo di stampo socio-educativo per i detenuti, in collaborazione con la Scuola del verde di Mezzana. Al momento infatti, le possibilità per i detenuti dello Stampino di svolgere formazione professionale sarebbero «ridotte».