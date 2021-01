Le scuole delle arti sceniche si uniscono

BELLINZONA - Le realtà artistiche uniscono le forze, proprio nel momento più difficile per loro. A fine dicembre è nato il "Comitato SAT", un comitato che ha come scopo principale quello di rappresentare le scuole artistiche legate alle arti sceniche presenti in Ticino e di poter dare voce a queste realtà. Creare una sinergia tra le scuole e, magari, nuove collaborazioni. Fare "rete", insomma.

Ad oggi, hanno aderito a questo progetto una quarantina di scuole del territorio. Il Comitato è formato da Alessandra Ashkenazy (Ashkenazy Ballet Center di Pura), l'ideatore Mirko D'Urso (Centro Artistico MAT di Pregassona), Mi Jung Manfrini-Capra (Area Danza di Bellinzona). Paolo Meneguzzi (Pop Music School di Mendrisio), Luca Spadaro (Teatro d'Emergenza di Lugano) e Martin Wüthrich (New Style Dance di Massagno). E, insieme, si sono rivolti al Consiglio di Stato con una lettera, per «sensibilizzare l'autorità cantonale».

«Dallo scorso mese di marzo è spesso emerso un senso di confusione e di smarrimento in merito alle direttive emanate a livello cantonale o federale - scrive il Comitato SAT -. Questo perché non è quasi mai chiaro in quale categoria dobbiamo collocare la nostra attività (palestre? Sport? Strutture per il tempo libero? Attività culturali?) per attenerci al rispetto di tali ordinanze. Anche la chiusura di una sola scuola artistica dovuta a questa situazione pandemica sarebbe una sconfitta per tutti».

Un grido di allarme. «Per molti di noi il tempo sta per scadere e per gli altri il rischio che ciò avvenga in tempi brevi è molto alto. Abbiamo bisogno anche del Cantone. Del nostro Cantone».

In allegato la lettera inoltrata al Consiglio di Stato