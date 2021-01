I centenari ticinesi sotto la lente

MANNO - Di cose da insegnare ne hanno molte. La sapienza di una volta, il segreto della longevità (se ce n'è uno). Ma i centenari in Ticino non sono abituati alla ribalta e, forse anche per questo, di loro in fondo non si sa molto.

Eppure la Svizzera è uno dei paesi al mondo con il più alto numero di centenari in rapporto alla popolazione. Sono attualmente quasi 1'800 e circa 140 risiedono in Ticino o nelle valli italofone dei Grigioni. Nei prossimi giorni venti di loro verranno coinvolti in un'interessante indagine condotta dalla Supsi, e coordinata dall'università di Losanna. «Vogliamo capire come vivono, le loro abitudini, il loro ambiente» spiega il professor Stefano Cavalli, responsabile del progetto a Manno.

Dopo il primo campione-pilota, che verrà intervistato nelle prossime settimane, toccherà ad altri sessanta centenari per un totale di 80 (altrettanti verranno interpellati nelle altre regioni linguistiche). È la prima volta che un'indagine estesa si concentra in modo mirato sugli over 100, spiega Cavalli. «L'idea è di esaminare anche gli aspetti socio-economici, oltre a quelli sanitari e psicologici». Non tanto per scoprire l'elisir di lunga vita, insomma, ma cosa vuol dire davvero vivere così a lungo.