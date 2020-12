Alla Hildebrand la videochiamata è “di serie”

BRISSAGO - La videochiamata è diventata uno dei simboli di quest'anno. Con la limitazione dei contatti, per molte persone è uno strumento fondamentale per incontrare - perlomeno virtualmente - amici e familiari. Questo vale in particolare per i pazienti delle strutture sanitarie, dove le visite sono limitate.

Ecco quindi che la Clinica Hildebrand, centro di riabilitazione a Brissago, si è attrezzata in tal senso. Già a partire dalla prima ondata, a ogni piano della struttura sono disponibili degli smartphone per effettuare videoconferenze con le famiglie.

Ora è però stato fatto un ulteriore salto di qualità: tutti i 120 pazienti degenti hanno infatti la possibilità di organizzare autonomamente videochiamate gratuite direttamente dal monitor multimediale presente in camera. «Questa offerta è unica all'interno delle strutture sanitarie ticinesi» si legge in una nota odierna.

Il monitor multimediale del paziente aveva già diverse applicazioni come il telefono, la televisione, la radio, la scelta di film, il programma giornaliero delle terapie e altro. Ora è quindi stata aggiunta la funzione di videochiamata. Il collegamento viene effettuato semplicemente inserendo l'indirizzo e-mail del destinatario.

«Siamo certi che questa innovazione sarà di grande aiuto e comfort a tutti i pazienti degenti e ai loro familiari, in particolare in questo periodo di festività, poiché a causa della pandemia le possibilità d'incontro sono tutt’ora molto limitate» conclude il comunicato della Clinica Hildebrand.