Incendio sotto controllo, ma lo spegnimento continua

MENDRISIO - È sotto controllo l'incendio scoppiato ieri sera poco prima delle 22 in un deposito di pneumatici in via Campagna Adorna a Mendrisio.

Come riferisce questa mattina la polizia comunale in un comunicato, le opere di spegnimento, demolizione e sgombero della tettoia sotto la quale è avvenuto il rogo sono tuttavia ancora in corso. In base a una prima stima, sono andate in fumo alcune migliaia di pneumatici.

Vengono mantenute le chiusure al traffico di via Campagna Adorna, via Bernasconi e via Sant'Apollonia. Il traffico ferroviario è stato invece ripristinato.

Per spegnere il violento incendio sono intervenuti, con 45 militi e 14 veicoli, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto.

Come comunicato già ieri dalla polizia, il rogo non ha causato feriti.

