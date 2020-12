Ecco i LVGApoints, i punti fedeltà della Città

LUGANO - L'offerta di sconti della Lugano Card diventa virtuale: a partire da lunedì 21 dicembre sarà disponibile la nuova versione dell'app MyLugano, che permetterà l'impiego della carta riservata ai domiciliati a Lugano di fruire delle proposte dei partner privati (musei, negozi, ristoranti, bar, istituti di formazione eccetera).

Il cittadino che utilizzerà la MyLuganoCard collezionerà punti fedeltà (si tratta dei cosiddetti LVGApoints), che potranno poi essere utilizzati per pagare prestazioni all'interno del circuito.

«MyLugano diventa così un elemento importante in un sistema di marketing territoriale fortemente voluto dalla Città per promuovere l’offerta locale e per sostenere il commercio al dettaglio e gli esercizi pubblici. L’iniziativa gode del sostegno di Federcommercio, Società dei commercianti di Lugano e GastroLugano» si legge in una nota.

Tutte le tasse incassate per il rilascio (o il rinnovo) delle nuove MyLuganoCard verranno immediatamente riaccreditate all’utente sotto forma di LVGApoint che potranno essere spesi nelle attività economiche del circuito. Inoltre agli utenti che virtualizzeranno la propria LuganoCard in questa prima fase di lancio dell’iniziativa saranno automaticamente regalati 500 LVGApoints.