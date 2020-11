Scarcerato don Chiappini

LUGANO - Esce dal carcere don Chiappini. Il sacerdote luganese, in stato di fermo da venerdì a seguito delle accuse rivolte nei suoi confronti dal Ministero Pubblico, ha potuto tornare al suo domicilio. Resterà indagato a piede libero.

A riferirlo è la Procura, in una nota diramata in serata. L'80enne, ricordiamo, è accusato di sequestro di persona, coazione e lesioni in relazione alla vicenda della "perpetua" finlandese che, secondo gli inquirenti, avrebbe vissuto da "segregata in casa" presso l'abitazione del prete negli ultimi anni.

Il Giudice dei provvedimenti coercitivi, decorso il termine del fermo di polizia (48 ore), ha stabilito che non sussisteva la necessità di una carcerazione preventiva. Non ha quindi convalidato l'arresto. «Alla luce dei numerosi atti istruttori già predisposti e ancora da svolgere - scrive il Ministero pubblico - l'inchiesta prosegue ora il suo regolare corso con l'imputato a piede libero». Non verranno rilasciate ulteriori informazioni «vista la particolare delicatezza della vicenda».