Diplomati i primi manager dello sport virtuali

LUGANO - Mercoledì 18 novembre in diretta streaming sono stati consegnati gli attestati al corso Management e Organizzazioni sportive organizzato da Sri Management Consulting.

Una consegna dei diplomi online, cosi come il corso stesso. Le lezioni di fatti sono iniziate il 14 marzo proprio con l’arrivo dell’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19.

«Ci siamo adattati alle circostanze e abbiamo voluto sfruttare le potenzialità che internet offre» racconta Fabio Corti, direttore del corso

Non è stata poi persa l’occasione per presentare l’edizione 2021 del corso, definita durante la conferenza come un mix tra lezioni in presenza e lezioni virtuali. L’edizione 2021 inizierà giovedì 11 marzo con la prima lezione online.

La lista dei diplomati: