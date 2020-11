«La cultura è vita e il limite di cinque persone è inaccettabile»

LUGANO - La decisione del Consiglio di Stato di limitare le manifestazioni pubbliche a soli cinque partecipanti ha provocato «una bufera» nel settore della cultura e scatenato «indignazione e costernazione» in tutta la scena indipendente. Per questo il comitato TASI (Teatri Associati Scena Indipendente) chiede di rivedere questa «inaccettabile» decisione.

Questa limitazione ha di fatto obbligato teatri e organizzatori a cancellare urgentemente gli spettacoli in programmazione, lasciando ancora una volta compagnie e artisti, già duramente colpiti, nello sconforto e aumentando la grande incertezza che già pervade da mesi. Una moltitudine di lavoratori, dagli artisti ai tecnici, dagli scenografi ai registi, dai musicisti ai costumisti e truccatori, hanno visto vanificato il loro grande sforzo per poter riprendere il loro lavoro, anche se molto diminuito. Anche tutti gli insegnanti di teatro e danza non hanno più la possibilità di proseguire i propri corsi che, con grande difficoltà e la diminuzione dei partecipanti, «a fatica ma pur sempre con passione», riuscivano a mantenere.

Quello che maggiormente ha colpito il mondo della scena indipendente è che la cultura sia considerata non necessaria, al contrario dello shopping o di altre realtà. «Questa situazione aggrava la sensazione di chiusura e solitudine presente nella popolazione, che frequentava i teatri anche per mantenere una parvenza di normalità, oltre a nutrire mente e spirito con la positività, assolutamente necessaria anche per fronteggiare psicologicamente questa pandemia», si legge nel comunicato.

Il Comitato Tasi sottolinea infine che nei teatri non si sono riscontrati contagi degni di nota. «Il rischio è praticamente nullo, dato che si sono sempre adottate le misure di protezione come la distanza fisica, l’obbligo di mascherina e disinfettanti a disposizione».