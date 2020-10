Condonate ai club sportivi le spese d’ordine pubblico

BELLINZONA - Dopo tante docce fredde una buona notizia per i club sportivi ticinesi. Il Governo e i Comuni coinvolti hanno deciso di condonare i contributi che le squadre sono tenute a versare per coprire parte degli impieghi di mantenimento dell’ordine. La misura riguarda la stagione 2019/2020, interrotta anzitempo. Era uno dei temi all'ordine del giorno discussi oggi dalla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza. La decisione è stata presa per non pesare ulteriormente sulle casse dei club sportivi, già particolarmente colpite da un punto di vista finanziario in questo difficile momento.

Ma l’incontro odierno ha visto al centro soprattutto l’organizzazione e le modalità operative di collaborazione messe in atto dai vari Corpi di polizia ticinesi, sotto la responsabilità della Polizia cantonale, nell’ambito della prima fase della pandemia. Alla riunione erano presenti il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, il procuratore generale Andrea Pagani, i capodicastero sicurezza dei Comuni-Polo e i rappresentanti delle forze dell’ordine cantonale e comunali.

L'attuale situazione sanitaria legata al Covid-19 ha occupato gran parte dei lavori odierni. In quest’ambito si è discusso della eventuale modalità di lavoro che le forze di Polizia ticinesi potrebbero mettere in campo in caso di un ulteriore peggioramento della situazione. Questo basandosi sulle esperienze vissute tra marzo e giugno scorsi. In particolare, oltre alla presentazione della struttura organizzativa aggiornata dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta e dello Stato Maggiore di Polizia, è stata condivisa e confermata l’importanza a livello operativo di un’unica condotta e di una pianificazione centralizzata, agevolata da una regolare attività di comunicazione tra i partner di Polizia dislocati sul territorio cantonale.