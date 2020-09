Gottardo: ritardi e attese a sud e a nord

AIROLO - Sull'A2 le cose non vanno molto bene nemmeno in direzione nord in questo sabato di fine settembre. Dopo che, in mattinata, si sono segnalate colonne al portale nord del San Gottardo (che peraltro persistono), rallentamenti e lunghi tempi d'attesa sono da lamentarsi anche al portale sud.

Come riporta il TCS, tra Quinto e Airolo il traffico risulta congestionato per 5 km, con ritardi fino a 1 ora. Le immagini delle telecamere del Dipartimento del territorio confermano la presenza di colonne. Pur rallentato, nel momento in cui scriviamo il traffico sembra tuttavia scorrere. La strada del passo è chiusa.

Al portale nord il traffico è bloccato per 8 km tra Erstfeld e Göschenen, con tempi d'attesa fino a 1 ora e 20 minuti.