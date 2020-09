Il Monte Generoso «tra le migliori attrazioni del mondo»

CAPOLAGO - Prestigioso riconoscimento per il Monte Generoso che è stato premiato con il "Travellers' Choice 2020" per le attrazioni turistiche. I viaggiatori di TripAdvisor hanno infatti inserito la località ticinese - trascinata dal Fiore di Pietra progettato da Mario Botta - nel gotha delle migliori attrazioni mondiali. «Questo risultato è frutto della nuova strategia che metta al centro il cliente», commenta Monica Besomi, Head of Sale & Marketing. «Entrare a far parte di questo 10% è un grande onore per noi. Ringraziamo di cuore tutti i nostri visitatori che non solo vengono a trovarci, ma condividono la loro esperienza al Monte Generoso».

Un premio che vale doppio vista la crisi innescata dalla pandemia da Coronavirus. «Sebbene sia stato un anno impegnativo per i viaggi e l'ospitalità, vogliamo celebrare i risultati dei nostri partner», sottolinea Kanika Soni, Chief Commercial Officer di TripAdvisor. «I vincitori del premio sono amati per il loro servizio e fonte d'ispirazione per i viaggiatori».