Il turismo strizza l'occhio agli over 60: «Lugano Region. Il vero sud»

LUGANO - L’estate è agli sgoccioli, ma solo sul calendario. L’Ente turistico del Luganese (ETL) conta sul clima sempre più mite del Ticino per attirare turisti confederati anche nei mesi autunnali e invernali. Con un target dichiaratamente mirato sugli svizzeri over sessantenni (ma anche sui professionisti over 40), l’ETL ha lanciato oggi ufficialmente una campagna di marketing intitolata “Lugano Region. Il vero sud”.

Nulla a che vedere con il recente spot con Roger Federer che attribuisce tratti ultra-mediterranei al nostro cantone, qui si punta invece su vedute panoramiche mozzafiato riprese in spot lanciati anche sul canale Youtube. Un condensato di cosa sa offrire il Ticino a livello turistico, dalla montagna ai laghi, passando per la gastronomia e l'arte.

Per il direttore dell’Ente turistico del Luganese i mesi a venire rappresentano una grande occasione da cogliere: «Nonostante il mese di luglio abbia registrato un incremento dei pernottamenti alberghieri del +13% rispetto all’anno scorso e la proiezione per il mese di agosto sia in linea con quella del 2019, abbiamo ritenuto necessario - spiega Alessandro Stella - puntare sulla promozione in vista dei prossimi mesi che, malgrado le numerose incertezze, offrono una grande opportunità a chi opera nel settore proprio per le peculiarità del sud della Svizzera, dove l’estate dura più a lungo rispetto alle altre mete turistiche».

La campagna rientra nel budget di 200mila franchi che il Consiglio di amministrazione dell’ETL ha stanziato per la promozione della destinazione Ticino nel 2020 sul mercato svizzero, a complemento delle campagne già in corso dell’Agenzia Turistica Ticinese e di Svizzera Turismo. L’iniziativa vuole anche essere un invito agli operatori locali a considerare di estendere l’apertura della loro attività oltre la tradizionale stagione turistica prettamente estiva.