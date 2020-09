Due gocce d’acqua… in granito

LUGANO - Considerata l’impossibilità di tenere l’assemblea generale dell’Associazione Fontanieri Ticinesi, prevista lo scorso 28 maggio, comitato e soci si sono espressi per corrispondenza entro il 4 settembre per approvare i conti relativi al 2019 e altre trattande.

Vi è stato comunque un incontro il 9 settembre a Lugano presso il Principe Leopoldo, alla presenza del presidente Matteo Negri e del vice Jean Claude Golliard, dove per l’occasione sono state consegnate due piccole opere d’arte in granito raffiguranti due simboliche “gocce d’acqua” realizzate dalla Graniti Vogini di Lodrino, quale riconoscimento speciale a Roberto Gandini in qualità di socio onorario, e a Simona Bernasconi apprezzata madrina dei Fontanieri Ticinesi.

«Quest’anno tutti i corsi e gli incontri in programma hanno dovuto essere annullati - precisa l'Associazione in una nota - ma ciò non toglie che a breve verrà pubblicato il nostro libro d'interesse comune “L’acqua nella vita quotidiana”».