Celebrati i 40 anni dall'apertura della galleria autostradale del San Gottardo

AIROLO - Si è tenuta questa mattina la cerimonia per i 40 anni dell'apertura al traffico della galleria autostradale del San Gottardo.

Una ricorrenza che è stata celebrata in modo molto sentito, nonostante le limitazioni causate dalle disposizioni per il contenimento della pandemia di coronavirus. Il raduno è stato organizzato, come ogni cinque anni, dal gruppo Raduno ex Maestranze, che richiama ai piedi del San Gottardo molti lavoratori che hanno contribuito a costruire il tunnel.

Dopo il ritrovo all’entrata del Centro di Manutenzione di Airolo sono stati posati dei fiori al monumento dei caduti durante la costruzione del traforo, posto all’entrata del Centro d’Intervento San Gottardo. Il parroco di Airolo Don Elizalde ha tenuto una breve preghiera, dopodiché un'autovettura in uscita dalla galleria è stata simbolicamente fermata e gli occupanti sono stati omaggiati di un buon per un fine settimana dal direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta.

Erano presenti per l'occasione il Presidente del comitato Gruppo Raduno ex Maestranze Mauro Chinotti, il sindaco di Airolo Franco Pedrini e il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi.

Ti-Press (Alessandro Crinari)