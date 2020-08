I droni tornano a servire gli ospedali luganesi

LUGANO - A Lugano i droni della Posta - sviluppati da Matternet - sono pronti per spiccare nuovamente il volo: il collegamento aereo fra le due strutture sarà riattivato a partire dal prossimo giovedì 27 agosto, come si legge in un odierno comunicato stampa della Posta.

I quadricotteri impiegati per il trasporto di campioni di laboratorio tra l'Ospedale Civico e l'Italiano sono a terra dallo scorso marzo, quando le strutture sanitarie ticinesi hanno raggruppato le proprie risorse umane per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Il servizio riprenderà anche a Zurigo, dove la Posta e Matternet effettueranno nuovamente voli di prova tra l'Ospedale universitario di Zurigo e il campus Irchel dell'Università di Zurigo. In questo caso i droni dovrebbero tornare operativi a partire dal prossimo 31 agosto, al fine di definire una nuova tratta fra le due strutture, come stabilito in accordo con l'Ufficio federale dell'aviazione civile.