Cambio di direttore alle scuole di Tenero-Contra

TENERO-CONTRA - L'Istituto scolastico di Tenero-Contra ha un nuovo direttore. Giuseppe Criscione - come comunicato dal Comune in una nota - ha assunto la carica a partire dal mese di luglio. Il 40enne è reduce da diverse esperienze importanti in ambito formativo e direttivo e ha recentemente ottenuto dall’istituto universitario federale per la formazione professionale un certificato in studi avanzati (CAS) in gestione della formazione per dirigenti d'istituzioni formative.

Criscione prende il posto di Gianfranco Storni che dopo 45 anni di lavoro preso il Comune - dapprima come docente e successivamente come direttore dell'Istituto scolastico - è andato in pensione.

Il Municipio di Tenero-Contra da una parte augura i «migliori auguri» al neo direttore, dall'altra ringrazia sentitamente il suo predecessore per «la passione che negli anni ha sempre messo nel suo lavoro» e per «l'impegno e la serietà» dimostrata.