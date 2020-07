Un povero cane in fuga nel tunnel della Mappo Morettina

LOCARNO - Sarebbe scappato a causa di uno scoppio di petardi, probabilmente dalle parti di Ascona. Un povero cane disperato è stato avvistato attorno alle 12 nel tunnel della Mappo-Morettina. Diversi gli automobilisti che lo hanno notato. Subito è stata allertata la polizia, che è prontamente intervenuta.

Col cuore in gola – Una scena insolita. Quasi surreale. L'animale, spaventatissimo, ha seminato il panico. Percorrendo chilometri e chilometri in mezzo al traffico. «Correva col cuore il gola», racconta un testimone. «Purtroppo in questo periodo, alla vigilia della festa nazionale, in tanti stanno facendo scoppiare petardi – fa notare un'altra persona della regione –. E non si rendono conto del male che fanno agli animali».



Agenti sul posto – «Il nostro intervento – spiegano dall'Ufficio stampa della Polizia cantonale – ha reso necessaria la chiusura momentanea della galleria. Il cane si trovava all’entrata della galleria, dal lato di Locarno. È entrato nel tunnel per alcune decine di metri. Dopodiché è stata bloccata la galleria e sul posto è intervenuta una pattuglia».



Ancora in fuga – Ma l'animale non è stato ancora fermato. «Il cane spaventato è fuggito a gran corsa. Dell'animale si sono perse le tracce a Losone. È di tipo beagle marrone e bianco».