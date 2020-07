Tornano le giornate afose, temperature sopra i 30 gradi

LUGANO - Dopo una giornata "rinfrescante" come quella di venerdì, oggi le temperature si sono nuovamente alzate, raggiungendo i 30 gradi in pianura. Per la settimana sono previste giornate afose, con qualche temporale.

Previsioni - Secondo MeteoSvizzera domenica sarà una giornata dapprima variamente nuvolosa, ma poi il sole dovrebbe diventare il protagonista. In montagna tuttavia sarà presente il vento, di forza moderata da ovest. E lungo le Alpi in serata non sono esclusi rovesci isolati, soprattutto verso l'Engadina.

L'inizio della settimana sarà caratterizzato da giornate soleggiate e calde, con punte fino a 32 gradi in pianura. Martedì sera tuttavia è previsto un aumento della nuvolosità, e in serata è possibile che si verifichi anche qualche rovescio o temporale, soprattutto nelle Alpi.

La giornata di mercoledì prevede un peggioramento, e sarà solo parzialmente soleggiata con temporali sparsi, pur presentando un caldo afoso. Così anche la giornata di giovedì, con temperature che raggiungeranno sempre i 30 gradi.

Per venerdì e sabato sono attese giornate ancora molto calde e soleggiate. Solo sabato sono previsti temporali isolati, verso sera e soprattutto in montagna.

Allerte - In tutta la Svizzera italiana è in vigore l'allerta di grado tre per gli incendi di boschi.