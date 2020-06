Agave fiorita, l'evento è unico

TENERO - È stata trovata oltre 20 anni fa, per strada, in un piccolo vaso. «Lasciata da qualcuno che non la voleva più. Mia madre l'ha portata a casa piantandola in giardino, e quest'anno è arrivata al suo apice, con un fiore di quasi 6 metri, ancora in crescita!». L'agave fotografata in quel di Tenero è pronta per essere ammirata nelle prossime settimane, mostrandosi in quello che sarà il suo massimo splendore. E l'evento è abbastanza raro alle nostre latitudini.

Per sperare di veder crescere il fiore dell’agave, oltre a dover aspettare almeno vent’anni, bisogna anche curare molto bene questa pianta. L'agave, inoltre, fiorisce una volta soltanto nella sua vita, e poi (età 20-30 anni) muore.

La pianta è visibile percorrendo la scalinata che collega Tenero e Contra, proprio sopra il Grotto Scalinata a Tenero. «Ottimo sentiero per chi ha voglia di farsi una camminata una di queste sere estive e riscoprire le meraviglie del nostro territorio, sentendosi in vacanza a chilometro zero», sottolinea la proprietaria del fiore raro.

Svariate opzioni attraverso questa scalinata: si può percorrere la Via Mondacce con un'ottima vista in direzione Locarno, oppure arrivare fino a Contra, o per chi ne ha voglia, anche ai Monti di Lego.

lettore tio/20min