Il bike sharing contro "l'ultimo chilometro"

SANT'ANTONINO - Il progetto "Mobilità Aziendale Comprensoriale" si amplia con tre nuove postazioni di bike sharing a Sant'Antonino, che permettono d’integrare tutto il Piano di Magadino nella rete di bike sharing Locarnese-Bellinzonese.

L'inaugurazione si è tenuta oggi. Erano presenti i presidenti delle Commissioni regionali dei Trasporti del Bellinzonese (Gianini Simone) e del Locarnese (Caroni Paolo) e il direttore dell’Ente regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (Cereda Manuel).

Una quarta postazione di bike sharing sarà fruibile a inizio novembre 2020, al termine dei lavori per lo spostamento della nuova fermata FFS. Attualmente due sono posizionate in zona commerciale/industriale e due in zona residenziale (nucleo e collina), allestite con 2 biciclette meccaniche e 3 biciclette elettriche ciascuna, salvo la postazione in zona collinare dotata di 5 e-bike (biciclette a pedalata assistita). Per utilizzarle è sufficiente scaricare l'app Velospot e sottoscrivere un abbonamento.

Con la messa a disposizione del Bike Sharing, si completa un ulteriore tassello della politica decisa dal Municipio volta a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile. «L’utilizzo delle biciclette condivise rappresenta una valida soluzione al problema “dell’ultimo chilometro”, cioè quel tratto di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico dalla destinazione finale dell’utente».

Questo progetto aiuta la riduzione di CO2 ed è collegato con la certificazione del Comune a Città dell’Energia.