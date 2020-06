Il Sant'Anna ha una nuova scuola elementare e si chiama Sant’Anna au Lac

LUGANO - L’Istituto Sant’Anna propone a partire dall’anno scolastico 2020/2021 il nuovo progetto di scuola elementare Sant’Anna au Lac, in una nuova sede in corso di rinnovamento adiacente alla sede del Liceo Sant’Anna in Piazza Luini ed a pochi metri dalla sede dell’Istituto Sant’Anna in via Nassa 31.

La nuova scuola elementare trova spazio in un edificio di tre piani ubicato in Piazza Luini 1, che si affaccia sul cortile interno del Centro

culturale della Città di Lugano – LAC Lugano Arte e Cultura.



La scuola elementare dell’Istituto Sant’Anna esiste fin dall’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, quando venne rilevata l’attività della scuola San Giuseppe. La scuola elementare è parificata: la licenza di scuola elementare rilasciata dalla scuola ha pertanto lo stesso valore di quella rilasciata dalle scuole elementari cantonali.



Il progetto di nuova scuola elementare prevede una radicale riforma dal punto di vista dei contenuti e della struttura, pur lasciando invariata la parte scolastica e di insegnamento, i cui programmi sono quelli ufficiali cantonali.



Il progetto prevede infatti l’integrazione dei programmi scolastici cantonali con attività scolastiche complementari ed extra-scolastiche di varia natura. Accanto al programma di insegnamento ufficiale, verrà proposta una serie di attività formative collaterali per incentivare lo sviluppo dei bambini, come ad esempio i corsi di introduzione alla cultura ed alla lingua inglese ed alla lingua russa, i corsi di cucina destinati ai bambini, le attività in fattoria e nella natura.



La scuola dispone inoltre di un giardino per la ricreazione, di una mensa, di un doposcuola assistito e di un servizio di accudimento su richiesta. Il progetto intende da un lato mantenere l’imprinting originario delle scuole Sant’Anna, basato sulla qualità dal punto di vista dei contenuti di carattere scolastico e didattico, sulla particolare attenzione nei confronti di ogni singolo allievo e sul rispetto delle regole, della disciplina e del buon comportamento, e d’altro lato sviluppare un nuovo progetto educativo moderno, dinamico e aperto al mondo.



Informazioni più particolareggiate si possono ottenere presso la direzione della scuola (091 923 91 50 – info@istitutosantanna.ch).