Due nuovi casi di contagio in Ticino

BELLINZONA - Dopo un giorno di tregua torna a crescere in Ticino il numero di contagi da nuovo coronavirus. Secondo gli ultimi dati diffusi dallo Stato maggiore cantonale di condotta, i casi confermati sono saliti nelle ultime 24 ore a 3'315, un incremento di due unità rispetto a ieri.

I decessi restano fermi a 348, un dato che non conosce incrementi da una settimana. Le persone dimesse dagli ospedali dall'inizio dell'epidemia sono 895, una in più rispetto all'ultimo bollettino.

Come si legge in un comunicato odierno dello Stato maggiore cantonale di condotta, nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 30 persone: 29 in reparto e una intubata in terapia intensiva.