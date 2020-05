La parte nord della capitale al buio per due ore

BELLINZONA - È stata una mattinata al buio per la parte nord di Bellinzona. Un guasto ha infatti coinvolto - dalle 7.45 circa - la zona di via San Gottardo, Al Ramone, Molinazzo, ma anche Arbedo. Diversi lettori segnalavano qualche problemino dovuto al blackout, in casa per chi ancora usufruisce del telelavoro e in strada soprattutto ai semafori.

«Alle 9.50 tutta l'erogazione di corrente elettrica è stata ripristinata», fanno sapere dall'Azienda multiservizi Bellinzona (AMB). «Il guasto ha coinvolto la linea che interessa la parte sinistra della valle», ma «non ci sono ancora indicazioni sulle cause».

I tecnici di AMB «sono intervenuti subito, identificando il guasto e riportando man mano in funzione, una cabina dopo l'altra, la zona toccata».