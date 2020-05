Il centro balneare non aprirà quest'estate

TESSERETE - Il Centro balneare Capriasca e Val Colla non aprirà quest'estate. «L'incertezza legata alla pandemia Covid-19, le restrizioni imposte dalla Confederazione e il rischio di assembramenti non ci permettono una regolare apertura», precisano il Municipio di Capriasca e i responsabili dell'Arena sportiva in una nota congiunta.

La sicurezza del cittadino per il Comune è infatti basilare. «Siamo giunti alla conclusione di non poterla garantire senza rigidi controlli e limitazioni. E questi snaturerebbe il concetto stesso del nostro centro balneare».

A una situazione già di per sé complicata, si è poi aggiunto il tema dell'arresto forzato dei cantieri che sta causando ritardi al programma di realizzazione della nuova centrale di teleriscaldamento in costruzione nell’area del Centro balneare. «Ritardi - precisa il Comune - che si tradurrebbero in ulteriori disagi per l'utenza».

La decisione presa dal Municipio non è stata facile: «È stata una scelta ponderata e adottata nella consapevolezza che più che mai

in questo periodo la salute delle persone debba essere prioritaria. Utilizzeremo il periodo di chiusura del Centro balneare per procedere a una serie d'interventi di manutenzione straordinaria rimandati negli anni e nel contempo ci adopereremo per migliorare l’offerta con alcune novità per l’estate prossima».

Il team dell’Arena sportiva è a ogni modo al lavoro per preparare un programma alternativo, con corsi fuori dall’acqua per i ragazzi e una serie di appuntamenti settimanali per le famiglie e gli adulti. Le nuove proposte verranno presentate alla popolazione dopo le disposizioni governative.