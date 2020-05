Quanto siamo spiati, in Ticino?

LUGANO - Sempre in ascolto, senza farsi sentire. Tra telefonate, e-mail, messaggi social di vario tipo, gli 007 hanno avuto parecchio da fare negli ultimi tempi. La sorveglianza sulla popolazione in Ticino si è allentata, dopo gli anni del terrorismo islamico: ma la guardia rimane alta.

A dirlo è il rapporto annuale pubblicato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), che ha reso noti giovedì i numeri delle attività di "spionaggio" telematico nel 2019.

Intercettazioni di telefonate, messaggi controllati in "real time": le misure di sorveglianza in tempo reale sono diminuite, a livello svizzero, passando da 1676 nel 2018 a 1429 nel 2019 (-15 per cento). In aumento invece le misure di sorveglianza retroattiva, ossia il tracciamento dei contatti avuti dai soggetti nel mirino delle autorità: chi ha telefonato a chi, quando, dove e per quanto tempo.

Grazie anche alle nuove tecnologie disponibili - si legge nel rapporto - le Procure dei 26 Cantoni hanno potuto ordinare 6550 verifiche, l'anno scorso erano state 5225.

In Ticino sono stati 184 i controlli a posteriori effettuati dalla Polizia cantonale, e 27 invece quelli in tempo reale. I numeri sono inferiori a quelli dell'anno scorso (rispettivamente 201 e 34) e più che dimezzati rispetto al 2015, quando il SIC aveva effettuato nel nostro cantone un totale di 594 intercettazioni (347 retroattive, 247 in tempo reale).

Era il periodo degli attentati terroristici, quando il Ticino era in testa alla classifica nazionale per numero di ricerche "complesse" sulla popolazione. Le indagini amministrative su persone sospette (raccolta di documenti, informazioni da altri paesi) hanno toccato un picco quattro anni fa (803 dossier) per poi scendere progressivamente. L'anno scorso sono stati condotti 650 accertamenti: comunque tanti. Solo Zurigo supera il Ticino (1068 dossier) in termini assoluti.

Il rapporto comprende anche le ricerche dei condannati da assicurare alla giustizia (24 in Svizzera, 0 in Ticino) e le misure di sorveglianza disposte per ritrovare persone disperse, escursionisti coinvolti in incidenti o bambini scomparsi. Questi ultimi casi sono aumentati in Ticino: 53 l'anno scorso, contro i 30 dell'anno precedente (nel 2015 erano stati solo 17).