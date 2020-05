Perché riportare gli ambienti naturali in città

LUGANO - Il poeta e scrittore brasiliano Mario Quintana disse «il segreto non è correre dietro alle farfalle, ma è curare il tuo giardino affinché siano loro a venire da te».

Le città, nonostante siano sempre più compatte e il loro territorio sempre più costruito, sono ancora dei luoghi ricchi di ambienti variegati di piccole dimensioni idonei ad accogliere specie animali e vegetali, come dimostrato anche dallo studio “BiodiverCity” realizzato dall’Istituto federale di ricerca per foresta, la neve e il paesaggio WSL e dall’Università di Berna.

Giardini, balconi, orti estensivi, scarpate incolte al bordo delle strade, argini dei corsi d’acqua, zone ruderali e aiuole sono luoghi che possono, se ben gestiti e collegati tra loro, sia essere

ideali per ospitare specie anche in via d’estinzione, sia fungere da veri e propri corridoi ecologici in zone densamente urbanizzate. Se gestito in modo naturale infatti, in un giardino si possono censire in pochi anni fino ad un migliaio di specie (Sedlag 2000).

Il concorso “biodiverso”

Con il concorso "Giardini naturali - Piccoli e grandi paradisi!", l’Alleanza Territorio e Biodiversità e Pro Natura invitano tutti i cittadini con un terrazzo, un giardino o con idee innovative (come tetti piani, cassonetti per ortaggi di quartiere…) a ornare i propri spazi verdi con specie naturali e indigene. La condizione di base per partecipare è davvero semplice: gli spazi esterni devono qualificarsi come naturali. Bisogna scegliere quindi qual è la categoria che più si addice al proprio “paradiso” e iscriversi!

Creare un ambiente adatto per animali e piante autoctone non significa necessariamente lavoro in più, anzi, è il contrario. Spesso nelle aree naturali “meno” è meglio!

Anche quest’anno in onore del concorso ”Balconi di Farfalle”, diventato una categoria di “Giardini naturali”, viene proposto un fiore da conoscere, coltivare e proteggere. I semi della

splendida bocca di leone saranno inviati a tutti coloro che si iscriveranno al concorso. Si tratta di una pianta tanto bella quanto facile da coltivare e importante per la biodiversità infatti viene

considerata una “amica” delle farfalle.

Per partecipare al concorso basta scaricare le condizioni e il questionario dal sito www.pronatura-ti.ch/giardini oppure www.alleanzabiodiversita.ch, scattare al massimo cinque foto del proprio spazio naturale e inviare il questionario compilato e le foto entro il 31 maggio 2020 al seguente indirizzo: Concorso “Giardini e balconi naturali" Pro Natura Ticino Viale Stazione 10, CP 2317, 6501 Bellinzona oppure a giardini@pronatura.ch

Durante tutto il periodo del concorso i coordinatori sono disponibili per consigli sull’allestimento e sulle piante da privilegiare. Saranno inoltre felici di fornire idee per accompagnare gli iscritti nella creazione di nuovi paradisi. Alcuni suggerimenti sono già presentati sul sito internet www.pronatura-ti.ch/consigli

Gli ambienti naturali per invertire l’attuale situazione

I fondovalle e le zone pianeggianti del Ticino sono da molti anni sotto pressione a causa delle numerose attività umane. Espansione edilizia, ampliamento di aree industriali, costruzione di nuove infrastrutture sono processi che non accennano a diminuire. Le aree naturali protette presenti sul territorio sono importanti, ma da sole non bastano, infatti anche al loro interno la

biodiversità è sotto pressione e, in molti casi, tende a diminuire nonostante i molti sforzi intrapresi per interrompere questa tendenza. Queste aree sono spesso troppo isolate o piccole. Se si vuole cambiare la situazione, occorre quindi agire ricreando al più presto dei collegamenti fra le zone protette e gli ambienti naturali ancora presenti in modo che le diverse specie di piante e animali possano spostarsi liberamente e le loro popolazioni rafforzarsi. Visto il contesto territoriale in cui ci si trova ad agire, le zone abitate, così come quelle industriali, hanno un ruolo fondamentale.