Albergo Diffuso Corippo, martedì iniziano i lavori

CORIPPO - Martedì 5 maggio sarà avviato il cantiere per la realizzazione dell’Albergo Diffuso Corippo, promosso dalla Fondazione Corippo 1975.

La Fondazione Aiuto svizzero alla Montagna (Berghilfe) lo scorso mese ha assegnato al progetto Albergo Diffuso Corippo un contributo a fondo perso di 300mila franchi, ai quali si devono aggiungere altri 36'500 franchi stanziati dai Comuni della Regione, su invito del Convivio Intercomunale dei Sindaci del Locarnese (CISL). Per finanziare l’investimento di 3,6 milioni di franchi, a tutt’oggi è stata reperita una somma complessiva di circa 3,45 milioni, di cui oltre 2.5 milioni di sussidi, donazioni e contributi a fondo perso e 900mila di prestiti. I contributi a fondo perso sono costituiti dal credito votato dal Gran Consiglio del Canton Ticino nel 2014, dal sussidio cantonale sulla base della Legge sul turismo, dal contributo del Comune di Corippo, dal sussidio dell’Ufficio federale della cultura - Sezione monumenti storici, e da altri contributi diversi, fra i quali quelli della Fondazione Pro Patria e della Verzasca SA, oltre che di donatori e sponsor privati.

I 150mila franchi ancora mancanti sono comunque garantiti dalla fideiussione concessa lo scorso dicembre dall’Assemblea comunale di Frasco, con l’appoggio degli altri Comuni in procinto di aggregarsi nel nuovo Comune di Verzasca, che se ne assumerà la titolarità.

La ripartenza dopo la fase di misure più restrittive legate all'emergenza coronavirus ha sbloccato anche il cantiere dell'Albergo Diffuso. «Il Consiglio di Fondazione si rende conto che il momento non è dei più propizi per parlare di nuovi investimenti nel settore del turismo. Quello dell’Albergo Diffuso Corippo è tuttavia un progetto di lungo corso, che deve guardare avanti. Riteniamo che in tempi difficili, come quello attuale, il nostro progetto può essere un segnale – modesto ma significativo – di fiducia e di speranza in vista del rilancio del dopo-Coronavirus», scrive la Fondazione.

L’Albergo Diffuso Corippo sarà aperto nel corso della stagione 2021. Nel frattempo la raccolta di fondi per il finanziamento del progetto prosegue, «per onorare la fideiussione e, se possibile, per ridurre il debito verso terzi».