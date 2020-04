Sabato sera con Dj Antoine: goditi la serata live

LUGANO - L'invito è sempre lo stesso: restate a casa. Noi seguiamo il consiglio, ma non rinunciamo al sabato sera in discoteca. E i lettori di Tio/20minuti possono scendere in pista. Questa sera, a partire dalle 21, salirà in console Dj Antoine.

Il pubblico ticinese avrà la possibilità di godersi il live streaming del Dj sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Tio/20minuti. Ma anche sul sito PiazzaTicino.ch.

Una discoteca virtuale che permetterà a tutti di passare con un po' di spensieratezza il sabato sera, distanti ma vicini.

La scorsa settimana sono "scese in piazza" (virtualmente) 2'500 persone per Davide Van De Sfroos. L'innovativo incontro-concerto via streaming tenuto dal cantautore non aveva deluso le aspettative. Stasera si duplica, cambiando genere. Una console virtuale dalla quale il Dj intratterrà e farà ballare tutto il pubblico di Tio/20minuti.