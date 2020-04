Solidarietà e speranza con 75'000 tulipani in fiore

LUGANO - Settantacinquemila tulipani per esprimere solidarietà, vicinanza, coraggio e fiducia alle vittime di tumore al seno e ai loro cari. E anche per sensibilizzare l'intera popolazione, sollevando progressivamente i tabù ancora legati alla malattia. I fiori sono sbocciati a Lugano, che prende così parte all'iniziativa "1 Tulipano per la VITA" organizzata dall'associazione L'aiMant Rose con sede nel Canton Vaud.

Nell'autunno 2019 Lugano ha piantato ben 75'000 bulbi di tulipani in due diversi luoghi della città: un'aiuola è stata allestita al Parco Ciani (fra la Darsena e la Biblioteca cantonale) e un'altra nel giardino Belvedere (di fronte al LAC Lugano Arte e Cultura). Nelle due aiuole è stata rispettata la proporzione di un tulipano rosa (colore che rappresenta la lotta contro il tumore al seno) per sette tulipani bianchi, poiché in Svizzera una donna su otto è colpita dalla malattia. Nel nostro paese il tumore al seno è la causa principale di mortalità femminile tra i quaranta e i cinquant'anni.

Insieme a Lugano, 421 città e villaggi svizzeri hanno accettato l'invito di L'aiMant Rose a piantare centinaia di migliaia di bulbi di tulipani.

Città di Lugano