Il "Ghiro" vuole fare la spesa

LOSONE - Il divieto di fare la spesa per gli over 65 non piace al "Ghiro", che è pronto a uscire dal letargo con un ricorso al Tram. Il provvedimento è «umiliante, offensivo e iniquo» secondo Giorgio Ghiringhelli, che in una nota ai media non lesina gli aggettivi. «Discriminatorio, illegale, arbitrario, sproporzionato e anticostituzionale».

In quanto over 65, l'attivista losonese afferma di avere «accettato il divieto a scopo di sensibilizzazione» in un primo momento. Ma ora il "guastafeste" sembra avere perso la pazienza. E annuncia battaglia al Consiglio di Stato. «Se la limitazione dovesse protrarsi anche nelle prossime settimane mi batterò con altri eventuali interessati, a difesa dei diritti delle "pantere grigie" ingiustamente penalizzate dal provvedimento».

In alternativa, il "Ghiro" propone soluzioni di compromesso. Come l'introduzione di fasce orarie riservate agli anziani nei supermercati. «Preferibilmente al mattino».