Coronavirus, raccolta fondi per i carnevali ticinesi in difficoltà

MAGGIA - I carnevali soffrono per l'influenza. Dopo le chiusure coatte decretate dal Cantone, in risposta all'avanzare del coronavirus in Svizzera, ora è partita la corsa alla solidarietà.

«Alcune società, carri e gruppi si trovano in difficoltà finanziarie» si legge nell'appello diffuso oggi dall'Ente manifestazioni maggesi. L'iniziativa è stata lanciata in Valle Maggia in accordo con il gruppo Carnevali in Sicurezza (che riunisce otto manifestazioni in tutto il Ticino) e vale per tutta la Svizzera italiana.

Un conto corrente per le donazioni è stato attivato, e intitolato "Fondo Covid19", così che «tutti possano contribuire a sostenere chi è stato colpito da questa sfortuna» hanno spiegato in un messaggio Re Bacheton e Regina Bachetina.

A beneficiare della raccolta fondi - si legge - saranno «tutti i carnevali, gruppi e carri» che si annunceranno indicando le perdite subìte, in modo da distribuire gli aiuti in modo equo. Per i donatori invece, basta un bonifico (al numero IBAN: CH84 8080 8008 3400 6227 8) precisando se si intende figurare sull’elenco dei donatori o restare anonimi.