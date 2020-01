«Da ieri siamo tagliati fuori dal mondo»

PARADISO - «Non funziona niente, siamo in panne da ieri». All'hotel ultra-lusso "the View" di Paradiso i clienti non sono abituati ai disservizi. Da ieri però non hanno internet in camera, non possono telefonare e nemmeno guardare la Tv.

Sta creando non pochi problemi nel Luganese un guasto alla rete di Swisscom. Il secondo nel giro di pochi giorni, dopo la mega-panne di venerdì che ha colpito buona parte della Svizzera. Anche la rete di Sunrise - che si appoggia alle linee di Swisscom - sta dando problemi.

A Lugano intere vie sarebbero al momento senza connessione internet, tv e telefono fisso da lunedì mattina. A Paradiso l'epicentro è in via Guidino, nei pressi dell'hotel. «Abbiamo un'unico telefono funzionante nell'intero complesso - spiegano dalla reception - speriamo che il problema si risolva al più presto». Nella zona la situazione «è gravissima» conferma un professionista con ufficio nei paraggi. «Non possiamo lavorare e non sanno dirci di cosa si tratta».

Il sito di Swisscom spiega che «per alcuni clienti a Lugano, Massagno e Paradiso sono interrotti Internet, Swisscom TV e la telefonia di rete fissa». L'ultimo aggiornamento è di ieri alle 11.41. «Ci scusiamo per l'interruzione». Il guasto di venerdì era dovuto a un difetto di un importante componente elettrico, aveva spiegato l'operatore. Aveva coinvolto anche diversi numeri d'emergenza, e le linee telefoniche dell'aviazione militare.

Nel frattempo a Paradiso i tecnici di Swisscom hanno localizzato il guasto. Per ripararlo «è necessario uno scavo su un terreno privato per il quale abbiamo dovuto richiedere dei permessi» spiega la portavoce Ivana Sambo. I lavori sono in corso, e dureranno fino a domani mattina. La causa del problema: un danneggiamento da parte di terzi di tre cavi in fibra ottica.