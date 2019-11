Arriva la neve, cambiate le gomme

BELLINZONA - Stasera arriva la neve e non sono pochi quelli che domani si riverseranno sulle strade ticinesi con gli pneumatici estivi. È vero che in Svizzera non c'è l'obbligo legale di montare l'equipaggiamento invernale, ma è pur vero che non bisogna sottovalutarne l'importanza.

Come tradizione, quindi, anche quest’anno il progetto di prevenzione del Dipartimento delle istituzioni “Strade sicure” e la polizia cantonale ripropongono la consueta attività di sensibilizzazione rivolta ai conducenti sull’importanza di equipaggiare correttamente i veicoli per l’inverno.

La polizia ricorda che chi dovesse creare problemi alla circolazione e incidenti a causa dell’inadeguato equipaggiamento invernale può comunque essere punito. E un veicolo adeguatamente preparato al freddo, il gelo e la neve, è sicuramente più sicuro e permette di fronteggiare condizioni stradali precarie ed evitare problemi. Con le gomme invernali, infatti, l’aderenza è maggiore e il controllo del veicolo risulta più sicuro. Lo spazio di frenata su una strada innevata, alla velocità di 40 km/h, con gli pneumatici invernali si aggira sui 29 metri, mentre con gli pneumatici estivi arriva fino a 61 metri.