Quanta neve arriverà stasera? Le stime di MeteoSvizzera

LOCARNO - Fra poche ore la neve farà la sua seconda comparsa in Ticino di questo vivace mese di novembre. Come già comunicato nella giornata di ieri, a partire dal tardo pomeriggio (ore 18) scatterà l’allerta in quasi tutto il Cantone: di livello 4 per quanto riguarda il Sopraceneri e di livello 3 per il Luganese. Le precipitazioni in arrivo saranno con ogni probabilità piuttosto intense, ma quanta neve arriverà concretamente nelle principali località ticinesi? A questa domanda ha provato a rispondere MeteoSvizzera, con una serie di stime pubblicate sul proprio blog.

Come da allerta, i distretti maggiormente interessati saranno quelli dell’Alto Ticino, dove nella notte il limite delle nevicate scenderà da 800 metri fino al fondovalle. Biasca e Maggia potrebbero quindi risvegliarsi domani mattina con una ventina di centimetri di neve sulle proprie strade. Ad Airolo le precipitazioni potrebbero raggiungere i 40-50 centimetri, mentre nella capitale sono attesi dai 5 ai 15 centimetri. Più "tranquilla" invece la situazione a Locarno, dove le previsioni parlano di una forbice compresa tra zero e 3 centimetri.

Nel Luganese - dove sarà in vigore un’allerta di grado inferiore - la soglia delle nevicate dovrebbe mantenersi più elevata, sopra i 700 metri, grazie alla presenza di una forte corrente calda di scirocco. Una condizione che potrebbe quindi risparmiare la città di Lugano dalla neve. Stessa sorte anche per Mendrisio e il Mendrisiotto in generale, unico distretto in cui non è prevista alcuna allerta.