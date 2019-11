Campra, prende il via la stagione invernale

BLENIO - Alla vigilia della nuova stagione invernale il Consiglio di amministrazione della Centro Sci Nordico Campra SA (CSNC SA) ha presentato in conferenza stampa tutte le novità dell’inverno 2019/2020, lanciando l’apertura della nuova e moderna struttura ricettiva Campra Alpine Lodge & Spa.

Tra gli oratori anche il Consigliere di Stato Christian Vitta, il Presidente dell’Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) Filippo Gianoni, a cui hanno fatto seguito il nuovo Gestore della struttura d’accoglienza Fabio Anelli e il Responsabile delle strutture sportive Nicola Vanzetti.

Da sempre punto di riferimento per i molti appassionati dello sci nordico, da quest’anno, oltre alle numerose attività proposte, i visitatori di Campra potranno alloggiare presso una delle strutture più attrezzate dell’Arco Alpino, con albergo, ristorante, lounge bar e terrazza panoramica. Il tutto per un totale di 76 posti letto e camere con servizi individuali adatte per diverse tipologie di clientela (sportivi singoli, coppie, famiglie, ma anche gruppi di amici, scolaresche ecc.). Per la stagione estiva verranno offerte anche camerate da 8-10 persone per un totale di 42 posti letto con docce e wc al piano. Sarà pure a disposizione tutto l’anno un’area Spa con zona relax, sauna, bagno turco e idromassaggio per una decina di persone con vista sull’immancabile Adula.

Dopo l’apertura di quest’anno, l’inaugurazione ufficiale dell’intero Centro è prevista per la primavera prossima, quando saranno ultimati tutti i lavori comprendenti anche la sistemazione esterna.

Per quanto concerne la stagione invernale è previsto un ricco programma, con importanti manifestazioni sportive e atleti provenienti da molte nazioni. Si cita ad esempio la “FIS - OPA Continentalcup” prevista dal 2 al 5 gennaio 2020, promossa dalla Federazione Nazionale di Sci (l’ultima edizione attirò più di 20 nazioni alla partenza). Sono poi previsti altri appuntamenti, che vanno dalle giornate promozionali in collaborazione con la Scuola di Sci, ai corsi per bambini organizzati dallo Sci Club Simano ad altri tipi di gare, come ad esempio la gara popolare Nazionale Swiss Loppet o la MTB Snow Race in collaborazione con la Race School di Biasca.

Da annoverare, tra le novità della prossima stagione, anche la possibilità di raggiungere il nuovo Centro grazie ad una nuova offerta integrata nel sistema dei trasporti pubblici cantonale, che garantirà nei giorni festivi, il mercoledì pomeriggio e il fine settimana 4 collegamenti giornalieri gratuiti da Olivone a Campra. Un’iniziativa nata da una collaborazione dei 3 Comuni Bleniesi con i principali partner coinvolti tra cui l’Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV), l’Associazione Pro Lucomagno, le Autolinee Bleniesi SA, l’Organizzazione Turistica Regionale (OTRBAT) e la Centro Sci Nordico Campra SA.

tipress