È tempo di vendemmia

BELLINZONA Dopo i consueti sacrifici, la lotta contro il maltempo, il caldo e i (pochi) parassiti, i viticoltori ticinesi si apprestano in questi giorni a raccogliere i frutti di tanti mesi di duro lavoro. «E si prospetta una buona vendemmia sia a livello qualitativo che quantitativo», aveva precisato - quale tempo fa - il presidente ticinese Federviti Giuliano Maddalena.

Sopra la media decennale? - Ora che l'uva è matura è tempo di raccolta. «È stata una stagione relativamente lineare. La quantità di uva presente sui ceppi potrebbe superare la media decennale di 56'000 quintali». Sorridono soprattutto i viticoltori del Luganese, dove la produzione sembra superiore a quella dell’anno scorso.

Viti che sopportano - E si che le cose non erano iniziate benissimo con il freddo di inizio primavera e le alte temperature estive. Ma questi problemi sono stati superati bene dalle viti. «Il primo ha provocato un rallentamento iniziale della crescita della vegetazione, ma con l’avvento di temperature più miti è riuscita a raggiungere un buon grado di omogeneità», aveva sottolineato Federviti ad agosto in occasione di una conferenza stampa che presentava i risultati della stagione. Anche a livello fitosanitario è stata una buona annata senza grossi «problemi acuti». Tutto il Ticino vitivinicolo è quindi pronto - in questi giorni - per prendere cesoie e riporre quel frutto per mesi tanto coccolato nelle cassette. Dal Sopraceneri al Sottoceneri. Il momento tanto agognato - quello della vendemmia (come dimostrano le fotografie di oggi scattate alla Cantina Mondò di Sementina) - è finalmente arrivato.

4.15 franchi al chilo per il Merlot - Il prezzo delle uve di Merlot - ricordiamo - erano già stati fissati a luglio e si attestavano a 4.15 franchi al chilo con una scala di calcolo del malus in base al quantitativo di raccolto rapportato alla media decennale.