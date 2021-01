BERNA - Il collegamento ferroviario tra Brienz e Interlaken è interrotto da varie ore a causa di una valanga. Lo indica una nota delle FFS, secondo cui tutti i collegamenti sono stati soppressi. Ancora incerta la durata della perturbazione.

Per i viaggiatori rimasti a terra sono disponibili bus sostitutivi che circolano tra Oberried am Brienzersee (BE) e Interlaken est. Nel frattempo, precisa la nota, è ripreso il traffico lungo la linea ferroviaria che collega Visp a Täsch, in Vallese.