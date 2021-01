In Svizzera i nuovi casi sono 2'205, i decessi 47

BERNA - Stando alle cifre pubblicate oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati registrati 2'205 nuovi casi di coronavirus e 47 decessi legati a un decorso infelice della malattia. In ospedale sono invece state ricoverate altre 93 persone. Ieri i casi annunciati erano 2'727 (i decessi 70), mentre una settimana fa (giovedì scorso) erano 2'474 (i decessi 53).

Rispetto all'ultimo aggiornamento sono stati trasmessi i risultati di altri 28'094 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore è del 7,8%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 31'186. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 360,75.



tio.ch/20minuti

Dall'inizio della pandemia, 507'123 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 4'109'047 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 8'283 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 21'137.

In Svizzera si contano attualmente 17'734 persone in isolamento e 26'784 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 4'193 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.



tio.ch/20minuti

582 casi di mutazioni rilevati - Attualmente le infezioni con un coronavirus mutato individuate in Svizzera e nel Liechtenstein sono 582, ha annunciato l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Ieri erano 479. La variante britannica B1.1.7 (o 501Y.V1) ha infettato 306 persone dalla sua prima apparizione in ottobre nel canton Vaud, ha precisato l'UFSP all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Dodici infezioni sono attribuite alla variante sudafricana B1.351 (o 501Y.V2), lo stesso numero del giorno precedente. Inoltre, l'Ufficio federale ha censito 264 infezioni causate da un coronavirus con una mutazione non identificata (186 casi ieri).

Il maggior numero di infezioni con una variante del virus è stato registrato a Ginevra (112), seguita dal cantone Berna (110). Le mutazioni sono state rilevate in 16 cantoni e nel Principato del Liechtenstein. Ma si tratta di cifre da prendere con cautela, ha detto l'UFSP. Sarebbero infatti stime al ribasso, poiché nei cantoni il sequenziamento dei geni è stato utilizzato per individuare mutazioni solo in pochi campioni.