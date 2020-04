Rapina in banca, individuo fugge con centinaia di migliaia di franchi

LANGNAU AM ALBIS - Una persona ha rapinato la filiale di una banca questa mattina a Langnau am Albis (ZH), allontanandosi con diverse centinaia di migliaia di franchi in contanti. Poco prima delle 8, un individuo mascherato è entrato in una succursale in Neue Dorfstrasse. L'autore ha trovato un dipendente, che è stato legato. Impossessatosi di un bottino di diverse centinaia di migliaia di franchi, il ladro ha quindi lasciato la banca fuggendo a piedi.

Le ricerca sono scattate immediatamente, ma finora non hanno avuto successo. L'impiegato della banca ha riportato ferite lievi ed è stato curato da un'ambulanza sul posto.

Occhiali da sole e maschera nera - Circa 20-30 anni, circa 180 cm di altezza e corporatura media, faccia rettangolare, con pantaloni neri, una giacca di colore grigio con inserti e cappuccio gialli, occhiali da sole, guanti gialli e una maschera nera.

Testimoni - Le persone che possono fornire informazioni sull'accaduto, sull'autore del colpo o sulla sua fuga sono tenuti a contattare la polizia cantonale di Zurigo allo 044 247 22 11.